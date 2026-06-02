2 июня, 08:20

Российские бойцы спасли сдавшихся в плен украинских солдат под огнём дронов ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

На Харьковском направлении украинские операторы беспилотников нанесли удар по собственным военным, которые уже сложили оружие. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Атака произошла, когда группа солдат ВСУ попыталась прекратить сопротивление. Несмотря на эту опасность, штурмовикам группировки «Север» удалось вывезти пленных в тыловые зоны.

Заградотряды действуют по всей линии боевого соприкосновения. Их существование неоднократно подтверждалось заявлениями как самих пленных, так и экспертов.

Основная задача таких подразделений — остановить отступление украинских бойцов с огневых позиций. На передовой сейчас преимущественно находятся принудительно мобилизованные люди, которые деморализованы и отказываются выполнять приказы командования.

Из-за действий заградотрядов процесс вывода сдавшихся военнослужащих с поля боя сопряжёспециан с огромным риском.

«Азовцев»* перебросили на север ДНР для пресечения бегства ВСУ

В конце мая также сообщалось, что заградотряд ВСУ открыл огонь по своим в Харьковской области. Речь идёт о военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Никита Никонов
