Российские бойцы спасли сдавшихся в плен украинских солдат под огнём дронов ВСУ
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
На Харьковском направлении украинские операторы беспилотников нанесли удар по собственным военным, которые уже сложили оружие. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Атака произошла, когда группа солдат ВСУ попыталась прекратить сопротивление. Несмотря на эту опасность, штурмовикам группировки «Север» удалось вывезти пленных в тыловые зоны.
Заградотряды действуют по всей линии боевого соприкосновения. Их существование неоднократно подтверждалось заявлениями как самих пленных, так и экспертов.
Основная задача таких подразделений — остановить отступление украинских бойцов с огневых позиций. На передовой сейчас преимущественно находятся принудительно мобилизованные люди, которые деморализованы и отказываются выполнять приказы командования.
Из-за действий заградотрядов процесс вывода сдавшихся военнослужащих с поля боя сопряжёспециан с огромным риском.
В конце мая также сообщалось, что заградотряд ВСУ открыл огонь по своим в Харьковской области. Речь идёт о военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
