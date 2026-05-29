Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла при попытке оставить позиции в районе села Караичное Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В Караичном группа военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ была убита собственными «побратимами» при попытке бегства с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, речь идёт о военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Другие обстоятельства инцидента в силовых структурах не уточнили.

Ранее в Харьковской области заградительные отряды ВСУ убили двух военнослужащих при попытке бегства с позиций. Инцидент произошёл возле населённого пункта Шестеровка. Речь также шла о бойцах 159-й отдельной механизированной бригады. Ещё трём военнослужащим удалось уйти в лес, а остальные вернулись на оборудованный оборонительный пункт.