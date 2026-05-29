В селе Бударки в Харьковской области украинские пограничники подожгли несколько жилых домов, чтобы избавиться от тел наёмников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Украинские пограничники из 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наёмников», — уточнили российские военные.

Ранее глава НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо заявила, что лишь троих колумбийских наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, удалось найти мёртвыми. Судьба остальных 99% остаётся неизвестной. Два погибших уже доставлены на родину. С третьим, как отметила она, возникли бюрократические проволочки. Где находятся остальные — выяснить пока не удалось.