Несмотря на масштабное противостояние со стороны русофобски настроенной части Запада, Россия продолжает наращивать темпы развития по всем ключевым направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Всё для Победы».

Путин отметил, что страна успешно развивает экономику, укрепляет финансовую систему, совершенствует Вооружённые силы и добивается результатов в оборонно-промышленном комплексе. Особо президент подчеркнул успехи на линии боевого соприкосновения, заявив, что российские бойцы продолжают продвигаться вперёд.

«А как же так получается, что вся русофобская часть коллективного запада борется с нами, а мы развиваем экономику, укрепляем финансы, совершенствуем Вооружённые силы, добиваемся результатов в ВПК и идём вперед, ребята, бойцы наши идут вперёд», — заявил президент.