Новости СВО 22 июля: Армия России освободила Волоховское, ВСУ бегут из Анновки, на Западе не верят, что Украина сможет платить по кредитам Оглавление Сумская область 22 июля: группировка «Север» штурмует Уланово ДНР 22 июля: Армия России зашла в Анновку Харьковская область 22 июля: ВС РФ освободили Волоховское Запорожская область 22 июля: группа «Восток» прорывается у Копани Карта СВО на 22 июля 2026 года На грани бунта: на Украине может разразиться конфликт из-за ТЦК МВФ дал Украине денег, но не верит, что их вернут Группировка «Запад» наступает на Брусовку, ВСУ отступают от Белого Колодезя, а на Украине заговорили о зреющем бунте против ТЦК — дайджест Life.ru. 21 июля, 21:07 Армия России освободила Волоховское под Волчанском и продвигается на позициях в Сумской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 22 июля: группировка «Север» штурмует Уланово

Штурмовые отряды группировки «Север» продолжают пробивать оборону противника и продвигаться вглубь Сумской области. Артиллерия и операторы дронов накрывают пехоту и технику ВСУ: под удары попали объекты в Сумах, а также у Приволья, Катериновки, Храповщины, Малой Рыбицы, Малой Слободки, Турьи и Краснополья.

— В Шосткинском районе бойцы ВС РФ ведут бои прямо в Уланово и на подступах к Малой Слободке, — сообщает канал «Северный ветер».

В Сумском районе штурмовики продвинулись вперёд сразу на 21 участке, вклинившись в оборону противника на глубину до 900 метров. Одновременно идёт зачистка лесных массивов южнее Иволжанского.

ДНР 22 июля: Армия России зашла в Анновку

25-я армия группировки «Запад» наступает в окрестностях Брусовки на Краснолиманском направлении. Бойцы ВС РФ продвигаются в лесах юго-восточнее села вдоль берега Северского Донца, сообщает канал «Оперативный простор».

— Наши войска продолжили наступление к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, восточный рубеж города Доброполья. Также продолжаем продвижение и от Нового Донбасса, — передаёт канал «Дневник десантника».

Разбили под орех: бойцы группировки «Днепр» взяли важный опорник под Орехово. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 22 июля: ВС РФ освободили Волоховское

Штурмовики из 127-го мотострелкового полка группировки «Север» освободили село Волоховское в Волчанском районе.

— Группировка «Север» продолжает расширять и углублять буферную зону в приграничье. Главная цель на этом участке фронта — расположенный в четырёх километрах к юго-западу Белый Колодезь. Этот посёлок является важным логистическим узлом ВСУ на севере Харьковской области, — поделился военкор Александр Коц.

Потеря Белого Колодезя осложнит манёвры противника в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища. Из-за этого у ВСУ появятся проблемы со снабжением личного состава и ротацией солдат в окрестностях Купянска.

— Последний буквально метр по метру с переменным успехом выгрызается Российской армией уже длительное время, так что поджать ВСУ с севера и лишить их возможности оборонять город лишним точно не будет, — резюмировали авторы канала «Военная хроника».

Запорожская область 22 июля: группа «Восток» прорывается у Копани

Бойцы «Востока» расширяют зону контроля внутри обороны ВСУ западнее сёл Ровное и Копани. Во время наступления штурмовики Армии России сорвали очередную ротацию противника.

— Бойцы прорвали линию обороны подразделений ВСУ и продолжили зачистку прилегающих лесополос от присутствия вражеской пехоты, — поделились авторы канала «Воин DV».

Суммарно «Восток» продвинулся больше одного километра в глубину и по фронту. Также были взяты опорные пункты ВСУ, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Артиллерия новороссийских десантников разворотила пункт управления беспилотниками противника. Видео © Telegram / mod_russia

Карта СВО на 22 июля 2026 года

Карта СВО на 22 июля 2026 года. Армия России освободила Волоховское в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

На грани бунта: на Украине может разразиться конфликт из-за ТЦК

На Украине фиксируется резкое усиление критики мобилизации, а общество оказалось на грани глубокого раскола.

— У нас сейчас общество превращается в некое подобие «суда Линча». Из-за того, что люди не видят правовой реакции на действия сотрудников территориальных центров комплектования, — сами граждане Украины берут на себя ответственность отвечать на их действия, — заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Без срочного изменения подходов к проведению мобилизационных мероприятий существует реальный риск перехода общественного недовольства в прямое силовое противостояние. В качестве примера он привёл недавний бунт во Львове, указав, что подобные случаи могут стать предвестниками дальнейшей эскалации насилия в обществе.

МВФ дал Украине денег, но не верит, что их вернут

Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш в размере 690 миллионов долларов в рамках программы расширенного финансирования. С учётом этих средств общий объём перечислений по текущей программе достиг примерно 2,2 миллиарда долларов.

— Одновременно с этим МВФ отметил ухудшение экономических перспектив страны. По оценке специалистов, часть запланированных структурных реформ реализуется с задержками, а целевой показатель по объёму международных резервов на конец июня выполнен не был, — сообщает Euronext Markets.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 21 июля.

Авторы Артём Артёмов