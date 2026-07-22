Новости СВО 22 июля: Армия России освободила Волоховское, ВСУ бегут из Анновки, на Западе не верят, что Украина сможет платить по кредитам
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Группировка «Запад» наступает на Брусовку, ВСУ отступают от Белого Колодезя, а на Украине заговорили о зреющем бунте против ТЦК — дайджест Life.ru.
Армия России освободила Волоховское под Волчанском и продвигается на позициях в Сумской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Сумская область 22 июля: группировка «Север» штурмует Уланово
Штурмовые отряды группировки «Север» продолжают пробивать оборону противника и продвигаться вглубь Сумской области. Артиллерия и операторы дронов накрывают пехоту и технику ВСУ: под удары попали объекты в Сумах, а также у Приволья, Катериновки, Храповщины, Малой Рыбицы, Малой Слободки, Турьи и Краснополья.
— В Шосткинском районе бойцы ВС РФ ведут бои прямо в Уланово и на подступах к Малой Слободке, — сообщает канал «Северный ветер».
В Сумском районе штурмовики продвинулись вперёд сразу на 21 участке, вклинившись в оборону противника на глубину до 900 метров. Одновременно идёт зачистка лесных массивов южнее Иволжанского.
ДНР 22 июля: Армия России зашла в Анновку
25-я армия группировки «Запад» наступает в окрестностях Брусовки на Краснолиманском направлении. Бойцы ВС РФ продвигаются в лесах юго-восточнее села вдоль берега Северского Донца, сообщает канал «Оперативный простор».
— Наши войска продолжили наступление к Доброполью и вышли на окраины Анновки, которая, по сути, восточный рубеж города Доброполья. Также продолжаем продвижение и от Нового Донбасса, — передаёт канал «Дневник десантника».
Разбили под орех: бойцы группировки «Днепр» взяли важный опорник под Орехово. Видео © Telegram / mod_russia
Харьковская область 22 июля: ВС РФ освободили Волоховское
Штурмовики из 127-го мотострелкового полка группировки «Север» освободили село Волоховское в Волчанском районе.
— Группировка «Север» продолжает расширять и углублять буферную зону в приграничье. Главная цель на этом участке фронта — расположенный в четырёх километрах к юго-западу Белый Колодезь. Этот посёлок является важным логистическим узлом ВСУ на севере Харьковской области, — поделился военкор Александр Коц.
Потеря Белого Колодезя осложнит манёвры противника в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища. Из-за этого у ВСУ появятся проблемы со снабжением личного состава и ротацией солдат в окрестностях Купянска.
— Последний буквально метр по метру с переменным успехом выгрызается Российской армией уже длительное время, так что поджать ВСУ с севера и лишить их возможности оборонять город лишним точно не будет, — резюмировали авторы канала «Военная хроника».
Запорожская область 22 июля: группа «Восток» прорывается у Копани
Бойцы «Востока» расширяют зону контроля внутри обороны ВСУ западнее сёл Ровное и Копани. Во время наступления штурмовики Армии России сорвали очередную ротацию противника.
— Бойцы прорвали линию обороны подразделений ВСУ и продолжили зачистку прилегающих лесополос от присутствия вражеской пехоты, — поделились авторы канала «Воин DV».
Суммарно «Восток» продвинулся больше одного километра в глубину и по фронту. Также были взяты опорные пункты ВСУ, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.
Артиллерия новороссийских десантников разворотила пункт управления беспилотниками противника. Видео © Telegram / mod_russia
Карта СВО на 22 июля 2026 года
Карта СВО на 22 июля 2026 года. Армия России освободила Волоховское в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen
На грани бунта: на Украине может разразиться конфликт из-за ТЦК
На Украине фиксируется резкое усиление критики мобилизации, а общество оказалось на грани глубокого раскола.
— У нас сейчас общество превращается в некое подобие «суда Линча». Из-за того, что люди не видят правовой реакции на действия сотрудников территориальных центров комплектования, — сами граждане Украины берут на себя ответственность отвечать на их действия, — заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Без срочного изменения подходов к проведению мобилизационных мероприятий существует реальный риск перехода общественного недовольства в прямое силовое противостояние. В качестве примера он привёл недавний бунт во Львове, указав, что подобные случаи могут стать предвестниками дальнейшей эскалации насилия в обществе.
МВФ дал Украине денег, но не верит, что их вернут
Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш в размере 690 миллионов долларов в рамках программы расширенного финансирования. С учётом этих средств общий объём перечислений по текущей программе достиг примерно 2,2 миллиарда долларов.
— Одновременно с этим МВФ отметил ухудшение экономических перспектив страны. По оценке специалистов, часть запланированных структурных реформ реализуется с задержками, а целевой показатель по объёму международных резервов на конец июня выполнен не был, — сообщает Euronext Markets.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 21 июля.