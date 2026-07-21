Новости СВО 21 июля: Армия России занимает Осыково и Уланово, ВСУ отступают из Казачьей Лопани, Зеленский подбирает замену Сырскому Оглавление Сумская область 21 июля: группа «Север» штурмует Уланово Донецкая Народная Республика 21 июля: ВС РФ вошли в Осыково и Алексеево-Дружковку Харьковская область 21 июля: ВС РФ продвигаются в Казачьей Лопани Карта СВО на 21 июля 2026 года Зеленский ищет нового главкома ВСУ Киев может лишиться европейской помощи из-за серии выборов Группировка «Север» продвигается у границы Курской области, ВС РФ громят противника под Красным Лиманом, командиры ВСУ и Нацгвардии встретились с Зеленским, Украина теряет поддержку в Европе — дайджест Life.ru. 20 июля, 21:07 Армия России продвигается на позициях в Уланово. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 21 июля: группа «Север» штурмует Уланово

Штурмовые отряды группировки «Север» пробивают оборону противника и продвигаются вглубь Сумской области. За прошедшие сутки ВС РФ нанесли серии ударов по пехоте и технике ВСУ в Сумах, Храповщине, Кучеровке, Шкуратовке, Первомайском, Великой Чернетчине, Уланово, Запселье, Загорском, Турье и Краснополье.

— В Шосткинском районе плотные стрелковые бои идут прямо в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Обстановку там иллюстрирует видео, которое массово распространяют родственники солдат 101-й бригады теробороны: военнослужащие жалуются, что уже десять дней сидят без снабжения в лесу под Уланово, — сообщили авторы «Северного ветра».

В Сумском районе штурмовики Армии России продвинулись вперёд сразу на 21 участке, вклинившись в позиции противника на глубину до 400 метров.

Донецкая Народная Республика 21 июля: ВС РФ вошли в Осыково и Алексеево-Дружковку

Армия России ведёт бои за Осыково — село находится северо-западнее ранее освобождённой Константиновки. Также наши штурмовики вошли в Алексеево-Дружковку, а подразделения 25-й армии группировки «Запад» продвигаются через леса национального парка «Святые горы» к Щурово.

— На Краснолиманском направлении противник продолжает контратаки в районе Свято-Сергиевского монастыря и Редкодуба. ВС РФ удерживают огневой контроль над дорогами к Славянску, осложняя снабжение украинской группировки, — поделился военный корреспондент Евгений Лисицын.

Также идут бои в окрестностях Коровьего Яра. ВСУ на этом участке регулярно используют переправы через реку Оскол для подвоза к линии фронта пехоты и снаряжения. По ним бьют дроноводы ВС РФ, пишет «Дневник десантника».

Южная группировка развивает наступление. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 21 июля: ВС РФ продвигаются в Казачьей Лопани

ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области, нанося удары по объектам ВСУ в районах Харькова, Слатино, Избицкого, Белого Колодезя, Бакшеевки, Ивашкино, Хатнего, Чугуева, Цаповки, Циркунов, Карасевки, Богодухова, Золочева, Крысино и Кирилловки.

— Штурмовики группировки «Север» продвигаются в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесах. Из Бугаевки в сторону Казачьей Лопани вышли три группы 425-го штурмового полка ВСУ. Разведка вовремя вскрыла перемещение противника, после чего его уничтожили, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

На Волчанском направлении «северяне» продвинулись на 14 участках на расстояние до 700 метров. Плотные стрелковые бои идут в Волоховском, Захаровке, Юрченково, Белом Колодезе, к северу от Бакшеевки и в посадках вокруг Шевченково.

Кстати, на рубеже Бакшеевка – Захаровка противник бросил в контратаку колумбийских наёмников из 214-го батальона «Опфор». Манёвр оказался неудачным: группу накрыли комплексным огнём — большую часть уничтожили на месте, выжившие отступили.

Карта СВО на 21 июля 2026 года

Карта СВО на 21 июля 2026 г. Штурмовые группы ВС РФ начали проникать в Осыково. Фото © Telegram / divgen

Зеленский ищет нового главкома ВСУ

На фоне слухов об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Владимир Зеленский провёл встречу с несколькими военачальниками, в том числе с заместителем начальника Генштаба ВСУ Владимиром Горбатюком, который публично поддержал экс-министра обороны Михаила Фёдорова.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк входит в список сменщиков Сырского. Также рассматривается кандидатура командующего Объединёнными силами ВСУ Михаила Драпатого. На должность главкома претендует и командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол. На встрече с Зеленским также присутствовали командир 3-го армейского корпуса «Азов»* Андрей Билецкий** и руководитель 13-го корпуса Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский.

Киев может лишиться европейской помощи из-за серии выборов

Европейская поддержка Украины рискует просесть в ближайшее время. Причина простая — регион входит в «супервыборный год». Голосования пройдут во Франции, Италии, Испании и Польше, а в Великобритании ждут смену правительства на фоне ухода премьер-министра Кира Стармера.

— В предвыборной гонке траты на оборону работают против кандидатов. Избиратели требуют денег на социальную сферу, а не на закупку снарядов. Из-за этого европейские чиновники банально боятся утверждать новые пакеты помощи Киеву, чтобы не проиграть выборы, — пишет Die Welt.

Аналитики прямо говорят: если ЕС не зафиксирует долгосрочные механизмы финансирования до конца года, потом заставить парламенты голосовать за эти бюджеты будет почти невозможно.

Ситуацию сильно раскачивает Франция. Позиции Макрона падают, пока Марин Ле Пен и её «Национальное объединение» стабильно набирают очки перед выборами 2027 года.

Кстати, для Берлина это плохие новости. После ухода Макрона и смены власти в Лондоне немецкому канцлеру Фридриху Мерцу будет практически не с кем удерживать единую позицию ЕС по украинскому вопросу. Европа рискует окончательно увязнуть во внутренних спорах.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 20 июля.

* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; ** Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Артём Артёмов