Политические перемены в ключевых странах Европы могут серьёзно ослабить поддержку Киева, но самый серьёзный удар прилетит из Франции. Такое мнение в интервью «Царьград» высказал политолог Сергей Станкевич.

По его словам, поворотным моментом могут стать выборы во Франции в апреле 2027 года, где партия Эмманюэля Макрона, вероятно, проиграет, а союз правых и радикально-консервативных сил, не заинтересованных в помощи Украине, получит устойчивое большинство.

В Великобритании новый лидер лейбористов Эндрю Бёрнэм может перераспределить приоритеты бюджета в пользу внутренних нужд. В Германии рекордно низкая популярность канцлера Фридриха Мерца ставит под вопрос его дальнейшее пребывание у власти.

«3 страны, опорных для европейской части НАТО, Британия, Франция и Германия, поменяют лидеров и приоритеты в пользу внутренних нужд. То есть корпорация войны Зеленского теряет и финансовую опору, и политическую», — резюмировал Станкевич.

Ранее сообщалось, что план НАТО выделить Украине 140 млрд евро за два года может оказаться невыполнимым, поскольку реальные темпы поставок не соответствуют заявленным, а основная нагрузка лежит на Германии и Великобритании. Франция, Италия и Испания с 2025 года не предоставляли крупных пакетов помощи, и, по подсчётам, для выполнения плана до конца 2026 года потребуется около 40 млрд евро, но при нынешних темпах Киев получит лишь около 30 млрд.