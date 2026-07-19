NZZ: НАТО может не выполнить обещание о €140 млрд помощи Украине

План НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение ближайших двух лет может оказаться невыполнимым. К такому выводу пришла швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), изучив данные Кильского института мировой экономики.

Лидеры альянса по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля заявили о намерении направить Киеву военную помощь примерно на 70 миллиардов евро в 2026 году и не менее такой же суммы в 2027-м.

Однако, как пишет издание, реальные темпы поставок и финансовой поддержки пока не соответствуют заявленным планам. Основная нагрузка легла на несколько стран, прежде всего Германию и Великобританию. При этом Франция, Италия и Испания с 2025 года не предоставляли Украине крупных новых пакетов военной помощи. По подсчётам NZZ, до конца 2026 года союзникам нужно выделить ещё около 40 миллиардов евро, но при сохранении нынешних темпов Киев может получить только примерно 30 миллиардов.

Газета также отмечает, что за четыре с половиной года конфликта институты ЕС и страны объединения обещали Украине около 400 миллиардов евро. К концу апреля 2026 года фактически было передано около 180 миллиардов.

«Цель НАТО… остаётся амбициозной», – резюмировало издание.

Ранее Life.ru писал, что НАТО столкнулось с проблемами при создании системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Альянс ещё в 2023 году обещал усилить защиту восточного фланга, однако из-за нехватки вооружений постоянное дежурство так и не удалось организовать. Часть европейских систем ПВО сейчас направляется на поддержку Украины, что усложняет выполнение собственных планов НАТО.