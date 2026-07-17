Генсек НАТО: Хмара продолжит курс Украины после отставки Фёдорова

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара сохранит стратегический курс страны на поле боя, заявил 17 июля генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с агентством DPA.

«У меня сложились хорошие рабочие отношения с [бывшим министром обороны Украины] Михаилом Фёдоровым. Я желаю ему всего наилучшего, а его преемник, безусловно, продолжит этот курс», — подчеркнул Рютте.

Михаил Фёдоров официально подтвердил уход с поста министра обороны, отметив, что считает работу на этом посту большой честью. Позже Владимир Зеленский объяснил причины кадровой перестановки: конфликт между Минобороны и Генеральным штабом ВСУ был затяжным, а в условиях боевых действий противостояние двух ключевых структур оказалось недопустимым. Фёдоров также сообщил, что выступал за отставку главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, критикуя стиль их работы и называя интригами информацию о якобы организованных против него информационных кампаниях. Новому главе Минобороны Украины приписали план вернуть всех ухилянтов.

Отставка Фёдорова вызвала массовые протесты в нескольких регионах Украины. В Киеве сотни участников прошли от площади у театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик», перекрыв часть центра города. К демонстрантам присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Участники выражали поддержку бывшему министру и требовали отставки Сырского.

Ранее утром митинги прошли во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе и Николаеве. Протестующие также собрались в Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Акция прошла и в подконтрольном Киеву Запорожье. Позже митинги против увольнения Михаила Фёдорова вновь возобновились в Киеве и других городах страны, где люди вышли с плакатами в поддержку бывшего главы Минобороны.