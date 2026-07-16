Майдан 3.0: Тысячи украинцев встали за любимого экс-министра Фёдорова и требуют головы Сырского

Масштабные акции протеста против увольнения Михаила Фёдорова продолжают разрастаться по всей территории Украины. По данным агентства УНИАН, география недовольства расширилась ещё на девять населённых пунктов. Теперь митинги охватили Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Луцк, Полтаву, Тернополь, Чернигов и подконтрольный Киеву город Запорожье.

Акции протеста против увольнения Фёдорова проходят в ряде областей Украины. Видео © Telegram / УНИАН

Ранее массовые выступления фиксировались в Киеве, Житомире, Одессе и Львове. В украинской столице сотни людей начали шествие от площади возле театра имени Ивана Франко. Позже основная масса переместилась к станции метро «Крещатик», заблокировав центр города.

В акциях принимают участие видные политические фигуры. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уже присоединился к манифестантам и освещает события в своём телеграм-канале. Ожидается прибытие Марьяны Безуглой, известной своей жёсткой критикой главнокомандующего Александра Сырского.

Требования толпы становятся всё более радикальными. Помимо лозунгов в поддержку самого Фёдорова, участники выкрикивают слова «Позор» и открыто призывают отправить в отставку руководство армии. Основной гнев направлен на генерала Сырского, с которым у бывшего министра возник конфликт.

Отставка Фёдора стала следствием масштабного правительственного кризиса. Четырнадцатого июля Верховная рада уволила премьер-министра Юлию Свириденко, что повлекло за собой автоматическую отставку всего кабинета министров. Новым главой правительства должен стать Сергей Корецкий.

Однако кресло главы Минобороны оказалось камнем преткновения. Несмотря на ожидания, Владимир Зеленский принял окончательное решение расстаться с Фёдоровым. Поводом послужили глубокие разногласия между министром и украинским генералитетом. Ключевой фигурой конфликта стал именно главком Сырский, чьё видение ведения боевых действий расходилось с позицией гражданского чиновника.

Незадолго до этого стало известно, что причиной замены Фёдорова Зеленский назвал провал реформы территориальных центров комплектования. Сам Фёдоров в личном телеграм-канале официально подтвердил свой уход с должности министра обороны. При это он выразил благодарность за предоставленную возможность и перечислил собственные достижения на посту.