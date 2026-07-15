Зеленский назвал провал реформы ТЦК причиной увольнения Фёдорова

Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» назвал причины замены министра обороны Михаила Фёдорова. Главарь киевского руководства указал на неудовлетворительные результаты реформирования территориальных центров комплектования и наличие разногласий между Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Информацию об этом опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Зеленский сообщил депутатам, что не может выбирать между Сырским и Фёдоровым. Экс-комик также проинформировал фракцию о назначении главы МВД Игоря Клименко на пост руководителя оборонного ведомства. Железняк добавил, что будущее Фёдорова остаётся неопределённым. По словам Зеленского, экс-министр «будет где-то рядом», что фактически означает отсутствие новой должности.

Ранее Михаил Фёдоров официально подтвердил свой уход с должности министра обороны. Соответствующее заявление он разместил в своём Telegram-канале. В прощальном посте экс-глава ведомства назвал работу на этом посту большой честью для себя. Фёдоров перечислил достижения и признал наличие недоработок. Министерство, по его словам, запустило новую структуру и начало трансформацию по натовским стандартам. Ведомство провело кадровые чистки, однако сам Фёдоров пожалел, что уволил недостаточно сотрудников, которые тормозили перемены. Конкретных фамилий он не привёл. В завершение экс-министр поблагодарил команду за круглосуточную работу, отдельно отметил терпение своей семьи и выразил признательность гражданам за поддержку.