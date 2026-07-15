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15 июля, 18:28

Зеленский сделал заявление о судьбе экс-министра обороны Украины Фёдорова

Владимир Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения о будущем Михаила Фёдорова в новом правительстве Украины. Ранее сообщалось, что главу МВД Игоря Клименко могут назначить новым министром обороны вместо Фёдорова.

Зеленский говорил, что проведёт встречу с Фёдоровым и руководством украинской армии, где обсудит дальнейшие приоритеты работы. Среди ключевых тем он назвал взаимодействие армии с Министерством обороны, проблемы территориальных центров комплектования (ТЦК) и вопросы работы системы противовоздушной обороны.

«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства. Сегодня у меня состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины», — заявил Зеленский.

Уволит или простит? Зеленский вызвал Фёдорова «на ковер» перед масштабной кадровой чисткой
Уволит или простит? Зеленский вызвал Фёдорова «на ковер» перед масштабной кадровой чисткой

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский объявил об обновлении состава украинского правительства. Перестановки могут затронуть и Михаила Фёдорова, который возглавил Минобороны Украины только в начале 2026 года. Причиной возможного ухода министра могла стать его жёсткая позиция в отношении коррупционных схем внутри ведомства.

Позже стало известно, что новым министром обороны Украины может стать глава МВД Игорь Клименко. Само Министерство внутренних дел в этом случае может возглавить руководитель Национальной полиции Иван Выговский. 35-летний Михаил Фёдоров занял пост главы Минобороны в январе, сменив Дениса Шмыгаля.

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Николь Вербер
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