Зеленский сделал заявление о судьбе экс-министра обороны Украины Фёдорова

Владимир Зеленский заявил, что пока не принял окончательного решения о будущем Михаила Фёдорова в новом правительстве Украины. Ранее сообщалось, что главу МВД Игоря Клименко могут назначить новым министром обороны вместо Фёдорова.

Зеленский говорил, что проведёт встречу с Фёдоровым и руководством украинской армии, где обсудит дальнейшие приоритеты работы. Среди ключевых тем он назвал взаимодействие армии с Министерством обороны, проблемы территориальных центров комплектования (ТЦК) и вопросы работы системы противовоздушной обороны.

«Второй приоритет — это диалог между армией и Министерством обороны, решение проблем ТЦК и закрытие воздушного пространства. Сегодня у меня состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины», — заявил Зеленский.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский объявил об обновлении состава украинского правительства. Перестановки могут затронуть и Михаила Фёдорова, который возглавил Минобороны Украины только в начале 2026 года. Причиной возможного ухода министра могла стать его жёсткая позиция в отношении коррупционных схем внутри ведомства.

Позже стало известно, что новым министром обороны Украины может стать глава МВД Игорь Клименко. Само Министерство внутренних дел в этом случае может возглавить руководитель Национальной полиции Иван Выговский. 35-летний Михаил Фёдоров занял пост главы Минобороны в январе, сменив Дениса Шмыгаля.