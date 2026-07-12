Зеленский затеял масштабную перестановку — первыми полетят «головы» Свириденко и её кабмина

Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Одновременно планируется обновить состав правительства и руководство правоохранительных органов.

Он поблагодарил Свириденко за работу во главе кабмина и предложил ей заняться новым важным направлением в отношениях с одним из ключевых партнёров. Какую именно должность она может получить, не уточняется.

Зеленский рассчитывает провести необходимые перестановки совместно с депутатами Верховной рады. Имя возможного преемника действующего главы правительства пока не названо. Кадровые решения станут частью обновлённой политической стратегии Киева. За каждый приоритет во внешней политике планируют закрепить отдельного опытного чиновника.

Среди основных направлений Зеленский назвал сотрудничество с США, лицензии на производство комплексов Patriot, отношения с Евросоюзом, Польшей и Венгрией, а также взаимодействие с Китаем, Ближним Востоком и международными организациями.

Во внутренней политике он обещает усилить работу в прифронтовых и приграничных областях, увеличить поставки оружия и дронов ВСУ, а также ускорить подготовку к зиме и преобразование государственных компаний. Когда именно начнутся перестановки, Зеленский не сообщил. Он также не раскрыл, кто может лишиться должностей в правоохранительных структурах.

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