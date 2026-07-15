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Регион
15 июля, 12:48

Уволит или простит? Зеленский вызвал Фёдорова «на ковер» перед масштабной кадровой чисткой

Зеленский проведёт встречу с Фёдоровым, которого хочет убрать с поста главы МО

Владимир Зеленский и. Михаил Фёдоров. Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © Wikipedia

Владимир Зеленский и. Михаил Фёдоров. Обложка © Gettyimages / Sean Gallup, © Wikipedia

Владимир Зеленский анонсировал на среду переговоры с командованием армии и главой Минобороны Михаилом Фёдоровым, которого планирует снять с должности. Данное информацию передаёт «Интерфакс-Украина».

По словам экс-комика, в повестке встреч стоят вопросы дальнейших приоритетов в работе оборонного ведомства. Отдельное внимание планируется уделить налаживанию диалога между армией и министерством, урегулированию проблем территориальных центров комплектования, а также задаче по закрытию воздушного пространства.

«Сегодня у меня также состоятся беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Всё это у меня будет до заседания фракции», – сказал Зеленский.

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Напомним, что Владимир Зеленский объявил об обновлении состава правительства. По некоторым данным, меры могут коснуться и Михаила Фёдорова, который был назначен министром обороны Украины только в начале 2026 года. Советник главы ведомства Сергей Бескрестнов назвал одну из возможных причин. По его словам, Фёдорова убирают с поста из-за его жёсткой линии на искоренение коррупционных схем в министерстве.

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Юлия Сафиулина
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