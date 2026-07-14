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Регион
14 июля, 10:06

Рискующий потерять кресло Фёдоров насолил серьёзным людям, утверждает его советник

Советник Фёдорова связал его возможное увольнение с борьбой с коррупцией в МО

Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Министра обороны Украины Михаила Фёдорова снимают с должности из-за того, что он борется с коррупцией в ведомстве. Об этом заявил советник главы ведомства Сергей Бескрестнов (известный как Флеш).

«Когда ты разрушаешь любую коррупционную схему, за ней всегда стоит чьё-то «имя». Именно это «имя» теряет деньги, порой огромные суммы. Конечно, «имя» сделает всё, чтобы не понести убытки и устранить причину. Обычно все эти «имена» не из числа простых смертных, и возможностей и влияния у них хватает. Когда они объединяются в общей финансовой «беде», они становятся сильными. Когда уж эти «имена» «нажрутся», — написал он.

Он также добавил, что примерно представляет, сколько людей его коллеги проверили на детекторе лжи, сколько уволили и сколько денег сэкономили для государства. Он уверен, что это не понравилось многим. Конкретных имён Бескрестнов называть не стал.

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Ранее западные СМИ писали, что у Фёдорова был конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским и другими генералами. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициатором кадровых перестановок в правительстве является Владимир Зеленский.

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Наталья Афонина
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