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12 июля, 13:41

Смену кабмина связали с желанием Зеленского убрать министра обороны Фёдорова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico © Wikipedia / usembassykyiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico © Wikipedia / usembassykyiv

Одной из причин предстоящей смены правительства Украины источники в политических кругах называют желание Владимира Зеленского снять с поста министра обороны страны Михаила Федорова. Отношения между ними давно напряжённые, пишет издание «Политика страны».

Несколько дней назад президент сделал замечание Министерству обороны по поводу проблем с электронным учётом военнообязанных — «бусификацией».

Как известно, отставка премьер-министра автоматически влечёт за собой отставку всего Кабинета министров, включая и главу оборонного ведомства. Однако у Федорова есть серьёзная поддержка со стороны европейских грантовых организаций. Поэтому сработает ли план по его уходу с должности — пока неясно.

Юлия Свириденко подтвердила уход с поста премьера Украины
Юлия Свириденко подтвердила уход с поста премьера Украины

Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства. Имя преемника пока не названо, перестановки планируется провести совместно с Верховной радой. Но в Раде считают, что премьером Украины вместо Свириденко может стать глава «Нафтогаза» Корецкий. Есть еще 3 кандидата.

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Наталья Афонина
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