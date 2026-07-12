Смену кабмина связали с желанием Зеленского убрать министра обороны Фёдорова
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Одной из причин предстоящей смены правительства Украины источники в политических кругах называют желание Владимира Зеленского снять с поста министра обороны страны Михаила Федорова. Отношения между ними давно напряжённые, пишет издание «Политика страны».
Несколько дней назад президент сделал замечание Министерству обороны по поводу проблем с электронным учётом военнообязанных — «бусификацией».
Как известно, отставка премьер-министра автоматически влечёт за собой отставку всего Кабинета министров, включая и главу оборонного ведомства. Однако у Федорова есть серьёзная поддержка со стороны европейских грантовых организаций. Поэтому сработает ли план по его уходу с должности — пока неясно.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства. Имя преемника пока не названо, перестановки планируется провести совместно с Верховной радой. Но в Раде считают, что премьером Украины вместо Свириденко может стать глава «Нафтогаза» Корецкий. Есть еще 3 кандидата.
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