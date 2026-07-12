Юлия Свириденко подтвердила уход с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку, о которой Владимир Зеленский объявил в воскресенье в рамках обновления правительства.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство» , — написала она у себя в соцсетях.

Свириденко добавила, что они с Зеленским уже подумали над тем, какую должность ей будет лучше занять теперь. Глава киевского режима предложил чиновнице возглавить новое «направление» и рассчитывает провести кадровые изменения «вместе с парламентариями».