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12 июля, 13:13

Юлия Свириденко подтвердила уход с поста премьера Украины

Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свою отставку, о которой Владимир Зеленский объявил в воскресенье в рамках обновления правительства.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство», — написала она у себя в соцсетях.

Свириденко добавила, что они с Зеленским уже подумали над тем, какую должность ей будет лучше занять теперь. Глава киевского режима предложил чиновнице возглавить новое «направление» и рассчитывает провести кадровые изменения «вместе с парламентариями».

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Юлия Свириденко покинет свой пост, поскольку состав правительства пора обновлять. Кстати, она и года не продержалась там. В Верховной раде отмечали, что теперь она станет послом Украины в США.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства.

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Владимир Озеров
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