Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, покидающая свой пост, отправится послом в Соединённые Штаты. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Свириденко, похоже, идёт на посла в США. Это означает, что она покидает пост премьера и будет обновлено всё правительство», — указал парламентарий.

В настоящее время должность посла Украины в США занимает Ольга Стефанишина. Официального подтверждения этой информации от киевского режима пока не поступало.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства. Он поблагодарил её за работу и предложил новое важное направление в отношениях с одним из ключевых партнёров. Имя преемника пока не названо, перестановки планируется провести совместно с Верховной радой. Свириденко возглавляла правительство Незалежной с 17 июля 2025 года.