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12 июля, 12:17

В Раде рассказали, куда Зеленский пошлёт Свириденко, не просидевшую и года во главе кабмина

Нардеп Железняк: Премьер-министр Украины Свириденко станет послом в США

Обложка © Пресс-служба Юлии Свириденко

Обложка © Пресс-служба Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, покидающая свой пост, отправится послом в Соединённые Штаты. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Свириденко, похоже, идёт на посла в США. Это означает, что она покидает пост премьера и будет обновлено всё правительство», — указал парламентарий.

В настоящее время должность посла Украины в США занимает Ольга Стефанишина. Официального подтверждения этой информации от киевского режима пока не поступало.

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Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства. Он поблагодарил её за работу и предложил новое важное направление в отношениях с одним из ключевых партнёров. Имя преемника пока не названо, перестановки планируется провести совместно с Верховной радой. Свириденко возглавляла правительство Незалежной с 17 июля 2025 года.

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Юрий Лысенко
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