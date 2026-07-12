В Раде рассказали, куда Зеленский пошлёт Свириденко, не просидевшую и года во главе кабмина
Нардеп Железняк: Премьер-министр Украины Свириденко станет послом в США
Обложка © Пресс-служба Юлии Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, покидающая свой пост, отправится послом в Соединённые Штаты. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Свириденко, похоже, идёт на посла в США. Это означает, что она покидает пост премьера и будет обновлено всё правительство», — указал парламентарий.
В настоящее время должность посла Украины в США занимает Ольга Стефанишина. Официального подтверждения этой информации от киевского режима пока не поступало.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о подготовке смены премьера Юлии Свириденко и обновлении состава правительства. Он поблагодарил её за работу и предложил новое важное направление в отношениях с одним из ключевых партнёров. Имя преемника пока не названо, перестановки планируется провести совместно с Верховной радой. Свириденко возглавляла правительство Незалежной с 17 июля 2025 года.
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