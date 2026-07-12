В Раде назвали 4 кандидатов в премьер-министры Украины вместо Свириденко

На пост премьер-министра Украины пока нет определённого кандидата, но претендентов несколько. О них сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк на фоне новостей об отставке действующей главы правительства Юлии Свириденко.

По его словам, среди возможных претендентов рассматриваются глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава Минобороны Михаил Фёдоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Однако ни одна из этих кандидатур пока не утверждена.

Ранее Владимир Зеленский объявил о подготовке замены премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с этим планируется обновить состав правительства и руководство правоохранительных органов. Он поблагодарил Свириденко за работу и предложил ей заняться новым важным направлением в отношениях с одним из ключевых партнёров. Какую именно должность она может получить — не уточняется.