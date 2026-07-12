В Раде насчитали более 1 млн украинцев, прячущихся от мобилизации

Более миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, что негативно отражается на экономике страны. Об этом депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Экономика страдает из-за того, что эти люди, миллион или больше, прячутся. Миллионы не обновили [военно-учётные] данные — на них нельзя рассчитывать», — сказал нардеп.

Парламентарий не уточнил размер экономических потерь. При этом он предложил освободить от службы тех, кто не хочет идти в армию, чтобы они могли продолжить работать. По мнению Мазурашу, такой шаг позволит вернуть значительную часть граждан в легальную занятость и снизить нагрузку на украинскую экономику.

Напомним, власти Украины намерены со 2 августа продлить мобилизацию и военное положение ещё на 90 дней. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский внесёт соответствующие законопроекты 13 июля, а голосование может пройти до 15 июля.