В Раде заявили о снижении темпов мобилизации на Украине

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации на Украине в последние месяцы снизились. По его словам, это произошло после объявления планов по реформированию системы призыва в ВСУ.

Костенко отметил, что ранее наблюдались хорошие показатели мобилизации, однако заявления властей о грядущих изменениях и возможном привлечении иностранцев для участия в боевых действиях подорвали мотивацию потенциальных добровольцев. Люди, которые могли пойти служить, предпочли выжидать.

«Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что возможно нас это не будет касаться или возможно приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать... И сейчас мы увидели опять просадку», — сказал Костенко в интервью украинскому изданию «Говорит великий Львов».