В ходе комментария по поводу массовых протестов во Львове главарь киевского режима Владимир Зеленский констатировал крайне низкий уровень доверия граждан к военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ). Заявление экс-комика публикует издание «Новости Live».

«Много вопросов насчёт Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — сказал Зеленский.

Главарь киевского режима дал понять, что правоохранительные органы разберутся с протестующими, и переложил ответственность за ход мобилизации на министра обороны Михаила Фёдорова.

«МВД будет разбираться с этим. <…> А Минобороны должно сделать всё, что они обещали», — утверждает экс-комик.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Зеленского за реакцию на события. Он заявил, что ТЦК ежедневно творят беспредел. По его словам, главарь киевского режима с января месяца обещает провести реформу и прекратить бусификацию.

«А где результат? Сколько ещё должно быть искалеченных людей, чтобы вы хоть что-то сделали?» — написал Гончаренко* в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о массовом протесте во Львове против сотрудников территориального центра комплектования после конфликта с местным жителем. Причиной недовольства стало задержание 20-летнего молодого человека, которого военные избили во время инцидента.

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