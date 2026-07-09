Сотни людей устроили бунт во Львове после избиения 20-летнего сотрудниками ТЦК

Сотни жителей украинского Львова вышли на стихийный протест против сотрудников территориального центра комплектования. Массовые беспорядки на улицах начались после того, как военные схватили и избили двадцатилетнего парня.

Протестующие скандировали слово «Позор». Люди начали собираться ещё днём. К ночи количество участников значительно выросло. Активисты прокололи шины на автомобиле ТЦК и сорвали с машины бампер.

Массовый протест против ТЦК на Украине. Видео © Telegram / Новини: Україна

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ситуацию после появления кадров с бунтом в прессе. Градоначальник подтвердил, что события разворачиваются в Сихове. Этот район представляет собой крупнейший жилой массив на юго-востоке города.

В полиции попытались оправдаться и заявили, что обнаружили мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учёта и с 12 июня находился в розыске.

Действия сотрудников ТЦК регулярно вызывают недовольство в украинских регионах. Массовые протесты проходят даже в Киеве. Ранее в Виннице водители маршрутных такси устроили забастовку. Люди отказались выходить на линии после мобилизации одного из коллег.