В Виннице водители маршруток устроили забастовку из-за мобилизации коллеги

В Виннице водители маршрутных такси провели забастовку, отказавшись выходить на линии. Причиной протеста стала мобилизация одного из их коллег, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В областном территориальном центре комплектования позднее заявили, что водителя уже отпустили после проверки документов. В ТЦК пояснили, что ни одно из подразделений тылового обеспечения «не выразило готовности принять данного гражданина на военную службу».

Ранее в Кривом Роге военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания три года назад, и по решению суда девочка живёт с отцом.