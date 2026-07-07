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7 июля, 14:37

В Виннице водители маршруток устроили забастовку из-за мобилизации коллеги

Обложка © РИА Новости / Руслан Кривобок

Обложка © РИА Новости / Руслан Кривобок

В Виннице водители маршрутных такси провели забастовку, отказавшись выходить на линии. Причиной протеста стала мобилизация одного из их коллег, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В областном территориальном центре комплектования позднее заявили, что водителя уже отпустили после проверки документов. В ТЦК пояснили, что ни одно из подразделений тылового обеспечения «не выразило готовности принять данного гражданина на военную службу».

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Ранее в Кривом Роге военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания три года назад, и по решению суда девочка живёт с отцом.

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Александра Мышляева
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