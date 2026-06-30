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29 июня, 22:49

В Кривом Роге ТЦК мобилизовали отца-одиночку, пока дочь была в детском саду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

На Украине в Кривом Роге сотрудники ТЦК мобилизовали 34-летнего мужчину, который один воспитывает пятилетнюю дочь. В этот момент ребёнок находился в детском саду, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Из судебного реестра следует, что мать ребёнка три года назад отказалась от воспитания дочери и с тех пор не участвует в её жизни, хотя алименты выплачивает. По решению суда девочка живёт с отцом. При этом мужчина числился в розыске у военкомов. Он дважды подавал документы на отсрочку, но в обоих случаях получил отказ.

После окончания работы директор детского сада № 125 Наталья Евтушенко вместе с девочкой поехала в ТЦК, рассчитывая добиться освобождения мужчины. Это не помогло. Ночь ребёнок проведёт у неё дома.

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Тимур Хингеев
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