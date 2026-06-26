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26 июня, 13:30

От ТЦК до смерти — три дня: В Раде заявили об очередной жертве «мясного» полка «Скала»

Безуглая сообщила об исчезновении очередного бойца штурмового полка ВСУ «Скала»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о новом случае исчезновения военнослужащего штурмового полка ВСУ «Скала». По словам парламентария, речь идёт о брате её знакомой, который после мобилизации прошёл базовую военную подготовку и был направлен в подразделение, но на третий день после завершения курса перестал выходить на связь.

«Это произошло совсем недавно. Зачем это? Что получило государство? Фронт? Оборона? Это просто бессмысленное убийство. Их сотни, сотни, сотни в таких подразделениях», — сообщила Безуглая.

Парламентарий утверждает, что о подобных инцидентах знают президент Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и правоохранительные органы, включая Госбюро расследований. Она обвинила власти в соучастии из-за отсутствия реакции на неоднократные случаи пропажи военнослужащих.

ГБР Украины начало проверку после сообщений о насилии и смертях в полку «Скала»
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Ранее пленный военнослужащий украинского полка «Шквал» заявил, что его подразделение и 425-й полк «Скала» вызывают ненависть у сослуживцев из-за того, что командиры отправляют людей на «мясо», из-за чего большинство бойцов не возвращаются с задач, а выживают лишь единицы, и при этом внутри подразделений фиксируются случаи пыток украинских военнослужащих. Кроме того в районе населённого пункта Охримовка на Харьковском направлении как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести с декабря 2025 года, причём часть из них в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.

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Анастасия Никонорова
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