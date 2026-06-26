Украинские штурмовые полки «Шквал» и «Скала» вызывают ненависть у военнослужащих из-за высоких потерь и жестокого отношения к личному составу. Об этом рассказал пленный военнослужащий «‎пыточного» полка «Шквал» Сергей Белозёров.

«Все ненавидят этот полк [«Шквал»] и 425-й [«Скала»]. Потому что там людей отправляют на мясо», — сказал он ТАСС.

Большинство бойцов после боевых задач не возвращаются, а выживают лишь единицы, получившие ранения. Пленный также заявил, что внутри подразделений фиксируются случаи пыток украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что командир взвода ВСУ совершил самоубийство после получения информации о предстоящем участии в штурме вместе с пожилыми мобилизованными. Офицеру сообщили, что он будет направлен на боевое задание в составе подразделения, укомплектованного людьми старшего возраста.