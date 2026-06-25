Командир взвода ВСУ совершил самоубийство после того, как ему доложили, что на штурм он отправится вместе с пожилыми мобилизованными. Об этом рассказал пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Андрей Фибулевский, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Командир взвода сказали, что он идёт с пенсионерами на штурм», — вспомнил пленный.

Он заверил, что среди личного состава подразделений ВСУ участились случаи комплектования штурмовых групп людьми старшего возраста. Сам Фибулевский до службы работал трактористом, был мобилизован принудительно прямо на улице. Медкомиссию ему провели формально. Анализы крови показали, что мужчина болен гепатитом С, но его всё равно отправили на фронт в ряды ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ из 120-й отдельной бригады теробороны Юрий Контробай сообщил, что удержать Красный Лиман (ДНР) уже невозможно. По словам мужчины, выбраться из города нереально, и многие его бывшие сослуживцы, осознав это, покидают позиции.