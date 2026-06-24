Асмолов нашёл странности в попытке Сеула забрать у Киева «пленных солдат КНДР»

Сообщения о попытках Южной Кореи получить граждан КНДР, оказавшихся в украинском плену, полны странных деталей. Эта история может использоваться в медийных и политических целях. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с «Лентой.ру».

По его оценке, подобные истории формируют нужный информационный образ и позволяют продвигать тезис о «бегстве от режима». Он отметил, что подобные сюжеты активно работают в публичной сфере. Эксперт напомнил случай 2016 года с якобы побегом группы северокорейцев, который, по его словам, был связан с действиями южнокорейских спецструктур. Он подчеркнул, что подобные эпизоды имеют высокий пропагандистский эффект.

Асмолов также заявил, что интерес Сеула может быть связан не только с политикой, но и с изучением опыта участия КНДР в современных конфликтах, включая применение беспилотников. Переговоры с украинской стороной по этому вопросу якобы запланированы у Южной Кореи на конец июня. Однако никакой достоверной информации о северокорейцах в плену ВСУ и их политической позиции на данный момент нет.

Ранее издание Politico сообщило, что Южная Корея получила расширенные коммерческие возможности на мировом рынке вооружений. Это следствие пересмотра отношений между США и их союзниками и масштабного перевооружения ряда стран.