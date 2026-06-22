В новое издание единого школьного учебника истории в России планируется добавить раздел, где будет отражено участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» научный директор РВИО Михаил Мягков.

«Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено», — сказал он.

Кроме упоминания северокорейских военных, в учебнике собираются расширить блоки, посвящённые российским участникам СВО. Также планируется дополнить содержание сведениями о новых типах вооружений, которые применяются в ходе боевых действий.

По словам Мягкова, переработка объясняется изменениями общей обстановки: в международной политике смещаются позиции государств, участвующих в процессах урегулирования, а на линии боевого соприкосновения фиксируются изменения, связанные в том числе с появлением новых систем вооружений.

Напомним, в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве военные КНДР приняли непосредственное участие в боевых действиях по освобождению Курской области от ВСУ. Начало активной фазы операции пришлось на 6 марта 2025 года, а 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. Он отметил героизм и высокий профессионализм северокорейских военнослужащих. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи назвала это решение образцовым примером реализации соглашения, а глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал сотрудничество как подтверждение непобедимого боевого братства.

После завершения активных боевых действий северокорейские сапёры с осени участвовали в масштабном разминировании освобождённых территорий совместно с российскими подразделениями. 2 декабря губернатор Александр Хинштейн доложил президенту России, что в группировку по разминированию входят инженерные формирования КНДР. 29 декабря Герасимов сообщил, что КНДР оказала большую помощь в разминировании Глушковского, Кореневского и Суджанского районов. К 13 декабря корейские специалисты очистили более 42 тысяч гектаров и уничтожили свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов. В знак признания их вклада российские власти приняли решение установить в Курской области памятник воинам КНДР, а посол России в Южной Корее заявил, что наша страна никогда не забудет величие Корейской народной армии.