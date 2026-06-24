ГБР Украины начало проверку после сообщений о насилии и смертях в полку «Скала»

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по фактам возможного применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полку ВСУ «Скала». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГБР уточнили, что проверка начата по материалам, ранее обнародованным в СМИ, где говорилось о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих подразделения. По данным ведомства, речь идёт в том числе о возможном насилии и превышении полномочий со стороны должностных лиц полка.

Дело возбуждено по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, уточнили в ГБР.

Напомним, на днях украинское издание опубликовало материал о штурмовом полку ВСУ «Скала» со свидетельствами бывших и действующих военнослужащих, в которых утверждается, что в подразделении применяются жёсткие меры для предотвращения побегов среди мобилизованных. Журналисты опросили более 30 человек, включая тех, кто проходил подготовку в полку и позже покинул его, и собеседники рассказали о постоянном контроле со стороны вооружённой охраны, ограничении свободного передвижения и физическом насилии.