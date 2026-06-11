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11 июня, 04:20

Более 400 военных бригады ВСУ пропали без вести под Охримовкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести в районе населённого пункта Охримовка на Харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Военнослужащие числятся пропавшими без вести с декабря 2025 года. Собеседник агентства рассказал, что часть из них в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции. Данные основаны на официальных документах подразделения.

Под Храповщиной пропали без вести десятки военных ВСУ
Под Храповщиной пропали без вести десятки военных ВСУ

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пропали без вести более 50 украинских пограничников. Речь шла о бойцах 1-го погранотряда. Военнослужащие с 1 мая числились пропавшими в районах сёл Землянки и Бударки. Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих показал, что свыше 50 пограничников исчезли без вести с начала мая.

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Антон Голыбин
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