Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести в районе населённого пункта Охримовка на Харьковском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Военнослужащие числятся пропавшими без вести с декабря 2025 года. Собеседник агентства рассказал, что часть из них в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции. Данные основаны на официальных документах подразделения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пропали без вести более 50 украинских пограничников. Речь шла о бойцах 1-го погранотряда. Военнослужащие с 1 мая числились пропавшими в районах сёл Землянки и Бударки. Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих показал, что свыше 50 пограничников исчезли без вести с начала мая.