Полсотни украинских пограничников пропали на ключевом направлении СВО
Более 50 пограничников ВСУ числятся пропавшими без вести в Харьковской области
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В Харьковской области пропали без вести больше 50 украинских пограничников. Речь идёт о бойцах 1-го погранотряда, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Военнослужащие с 1 мая числятся пропавшими в районах сёл Землянки и Бударки.
«Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих показал, что свыше 50 пограничников 1-го погранотряда числятся пропавшими без вести с 1 мая в районе сёл Землянки и Бударки Харьковской области», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что российский ударный дрон вывел из строя украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области. Её обнаружили под Купянском. Оператор беспилотника нанёс один точный удар, и новейшая артиллерийская система, которая стоит около полутора миллионов долларов, была уничтожена.
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