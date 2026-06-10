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Регион
10 июня, 05:37

Полсотни украинских пограничников пропали на ключевом направлении СВО

Более 50 пограничников ВСУ числятся пропавшими без вести в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Харьковской области пропали без вести больше 50 украинских пограничников. Речь идёт о бойцах 1-го погранотряда, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Военнослужащие с 1 мая числятся пропавшими в районах сёл Землянки и Бударки.

«Анализ публикаций родственников украинских военнослужащих показал, что свыше 50 пограничников 1-го погранотряда числятся пропавшими без вести с 1 мая в районе сёл Землянки и Бударки Харьковской области», — заявил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что российский ударный дрон вывел из строя украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области. Её обнаружили под Купянском. Оператор беспилотника нанёс один точный удар, и новейшая артиллерийская система, которая стоит около полутора миллионов долларов, была уничтожена.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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