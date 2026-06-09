Российский ударный беспилотник вывел из строя украинскую гаубицу «Богдана-Б» в Харьковской области. О поражении орудия РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, цель обнаружили под Купянском. Оператор БПЛА нанёс один точный удар — и новейшая украинская артиллерийская система стоимостью около 1,5 млн долларов была уничтожена.

«Богдана-Б» считается буксируемой версией украинской самоходной установки «Богдана». Орудие работает с натовским калибром 155 мм. В силовых структурах уточнили, что такие гаубицы поступили на вооружение ВСУ в 2025 году. Украинская промышленность, по имеющимся данным, успела выпустить более 100 единиц.

Зачастую в зоне СВО под удар российских бойцов попадает и иностранная техника, которую Киев получает от европейских союзников. Так, недавно Минобороны РФ сообщило об уничтожении немецкого танка Leopard на участке, где действует «Южная» группировка войск. За сутки ВСУ там также потеряли до 125 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы, комплекс РЭБ и 13 автомобилей.