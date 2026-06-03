Минобороны РФ сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Украинская армия за сутки лишилась танка Leopard немецкого производства на участке, где действует российская «Южная» группировка войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ 3 июня.

Кроме того, на этом участке фронта ВСУ потеряли до 125 военных, две ББМ «Казак», два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию РЭБ и 13 автомобилей.

Leopard — семейство немецких основных боевых танков разработки Krauss-Maffei (ныне KNDS). Leopard 1 (1965, ~40 т, 105-мм нарезная пушка L7, дизель 830 л.с., противопульная броня) создавался с приоритетом подвижности. Leopard 2 (1979, 55–62 т, 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/44 или L/55, дизель 1500 л.с., комбинированная броня, экипаж 4 человека) стал ответом на Т-64/Т-72. Выпущено более 3500 единиц, состоит на вооружении более 15 стран.

В сегодняшней сводке Минобороны также отчиталось об уничтожении 754 беспилотников. Также были поражены места запуска дальних дронов ВСУ.