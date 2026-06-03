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3 июня, 11:13

Ночь полыхающих ангаров: Армия России выжгла гнёзда дальних дронов ВСУ

ВС России нанесли удары по площадкам запуска дальних дронов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по местам хранения и стартовым позициям дальних дронов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 3 июня.

Под обстрел попали 147 районов. В них также уничтожались пункты временного базирования подразделений ВСУ и расположения иностранных наёмников.

Помимо беспилотной авиации, целями стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Данные мощности использовались киевским режимом в интересах армии.

Удары наносила оперативно-тактическая авиация. Вместе с ней работали ударные беспилотники, ракетчики и артиллеристы российских группировок.

На видео сняли мощный взрыв, уничтоживший фуру ВСУ с дальнобойными дронами
На видео сняли мощный взрыв, уничтоживший фуру ВСУ с дальнобойными дронами

В ведомстве уточнили, что поражение наносилось в том числе по площадкам запуска дронов дальнего действия. Речь идёт о БПЛА, способных летать на значительные расстояния.

Также Минобороны сообщило о 754 сбитых украинских БПЛА за сутки. Кроме того, были уничтожены шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов HIMARS.

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Никита Никонов
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