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3 июня, 11:03

Минобороны сообщило о 754 сбитых украинских БПЛА за сутки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские средства ПВО за сутки сбили 754 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов HIMARS. В Минобороны также заявили, что российская армия нанесла удары по местам хранения и площадкам запуска украинских беспилотников.

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Под поражение, как утверждается, попали и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

В российском ведомстве уточнили, что эти объекты использовались в интересах ВСУ.

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Марина Фещенко
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