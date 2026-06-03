Минобороны сообщило о 754 сбитых украинских БПЛА за сутки
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Российские средства ПВО за сутки сбили 754 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов HIMARS. В Минобороны также заявили, что российская армия нанесла удары по местам хранения и площадкам запуска украинских беспилотников.
Под поражение, как утверждается, попали и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
В российском ведомстве уточнили, что эти объекты использовались в интересах ВСУ.
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