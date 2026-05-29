29 мая, 02:23

BZ: В Киеве растёт беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России

На Украине усиливаются опасения, связанные с ответными ударами Вооружённых сил Российский Федерации. Об этом сказано в публикации немецкого издания Berliner Zeitung (BZ).

«В Киеве растёт обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов», — подчёркивается в статье.

Как пишет автор материала, именно с этим напряжением связано недавнее обращение главаря киевского режима Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу. В разговоре бывший комик посетовал на острую нехватку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, что, по его мнению, критически ослабляет противовоздушную оборону страны на фоне возможной эскалации.

Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Украина должна сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Россией. Эскалация не решает проблемы. Так дипломат отреагировал на информацию о срочном письме, в котором Владимир Зеленский просил президента США о вооружении.

Виталий Приходько
