Россия переходит к более жёсткому формату давления на Украину, начав системные удары по Киеву. Об этом пишет Advance.

В публикации отмечается, что предупреждения о новом этапе были переданы Вашингтону во время телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Автор материала считает, что этот шаг означает отход от прежней модели боевых действий. По его оценке, раньше Москва пыталась сохранять баланс между достижением целей и привычным укладом жизни внутри страны.

«Россия вступает в фазу, в которой «ограниченная операция» всё хуже соответствует собственной логике», — говорится в публикации.

Ранее в МИД РФ назвали отказ ЕС вывозить дипломатов из Киева «стратегической глухотой». Российская сторона предупредила иностранцев о готовящихся действиях в ответ на преступления киевского режима. Ведомство настоятельно рекомендовало дипкорпусу и сотрудникам международных организаций оперативно покинуть город.