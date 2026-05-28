Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 мая, 10:50

Москва меняет правила игры: На Западе увидели новый этап давления на Киев

Advance: Россия усилила давление на Украину ударами по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Россия переходит к более жёсткому формату давления на Украину, начав системные удары по Киеву. Об этом пишет Advance.

В публикации отмечается, что предупреждения о новом этапе были переданы Вашингтону во время телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Автор материала считает, что этот шаг означает отход от прежней модели боевых действий. По его оценке, раньше Москва пыталась сохранять баланс между достижением целей и привычным укладом жизни внутри страны.

«Россия вступает в фазу, в которой «ограниченная операция» всё хуже соответствует собственной логике», — говорится в публикации.

Песков: РФ довела предупреждения покинуть Киев, а дальше все решают сами

Ранее в МИД РФ назвали отказ ЕС вывозить дипломатов из Киева «стратегической глухотой». Российская сторона предупредила иностранцев о готовящихся действиях в ответ на преступления киевского режима. Ведомство настоятельно рекомендовало дипкорпусу и сотрудникам международных организаций оперативно покинуть город.

Полина Никифорова
