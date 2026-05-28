Песков: РФ довела предупреждения покинуть Киев, а дальше все решают сами

Россия передала сотрудникам иностранных представительств информацию о необходимости уехать из Киева. Дальше они сами должны принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он прокомментировал сведения главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что американское посольство якобы оставило Киев. Представитель Кремля заметил: украинский МИД эти данные уже опроверг.

«Так это или не так, я не знаю», — признался Песков. При этом он добавил, что российская сторона донесла свою позицию до всех адресатов. Окончательное решение, по его словам, каждый принимает самостоятельно.

Ранее Кая Каллас публично заявила об отъезде дипмиссии США. Позже во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали эту информацию ложной. В американском посольстве также уличили главу евродипломатии во лжи.