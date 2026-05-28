Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 08:50

Песков: РФ довела предупреждения покинуть Киев, а дальше все решают сами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия передала сотрудникам иностранных представительств информацию о необходимости уехать из Киева. Дальше они сами должны принимать решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он прокомментировал сведения главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что американское посольство якобы оставило Киев. Представитель Кремля заметил: украинский МИД эти данные уже опроверг.

«Так это или не так, я не знаю», — признался Песков. При этом он добавил, что российская сторона донесла свою позицию до всех адресатов. Окончательное решение, по его словам, каждый принимает самостоятельно.

Ранее Кая Каллас публично заявила об отъезде дипмиссии США. Позже во внешнеполитическом ведомстве Украины назвали эту информацию ложной. В американском посольстве также уличили главу евродипломатии во лжи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar