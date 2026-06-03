«Страны-карлики не отдают себе отчёта»: Политолог объяснил, зачем Британия перебросила танки к границам РФ

На границе с Россией в Эстонии заметили британские танки. Официально — очередные учения. Но политолог-международник Владимир Карасёв в беседе с Life.ru заявил, что всё гораздо серьёзнее. Лондон не просто «ротирует» войска, а готовит плацдарм для будущего конфликта. И Прибалтика, сама того не понимая, становится разменной картой в большой игре.

Карасёв напомнил, что Эстония — член НАТО уже более 20 лет. И, в отличие от некоторых других европейских стран, регулярно отчисляет на оборону больше 2% ВВП. Больше, чем Турция, Германия, Испания, Венгрия, Чехия.

Я вполне допускаю, что, помимо учений, идёт некая ротация. Великобритания, как страна – член НАТО, могла отправить туда свой контингент. Владимир Карасёв Политолог

Политолог также обратил внимание, что в Прибалтике на постоянной основе находятся подразделения британских спецслужб (МИ-6), консультирующие местных военных. Карасёв не исключает, что именно в Лондоне принимаются решения о пролётах украинских беспилотников через воздушное пространство Эстонии для атак на российские регионы.

Эксперт призвал «не обращать внимания на телодвижения стран-карликов НАТО» и довести до капитуляции Запада. Он также не исключил, что боевые действия могут перекинуться на страны Балтии, к чему Британия уже активно готовится, втягивая в конфликт как Прибалтику, так и Польшу. При этом, по словам Карасёва, руководство стран Балтии не осознаёт всех рисков для себя.

«Почему-то мне кажется, что боевые действия вполне могут перекинуться на страны Балтии. Британцы активно готовятся к этому и подготавливают как страны Балтии, так и ту же Польшу к возможному дальнейшему конфликту, прямому столкновению между ними и РФ», — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в эстонском Выруском уезде, который граничит с Псковской областью, замечена британская бронетехника. Речь идёт о танках Challenger 2, развёрнутых вооружёнными силами Соединённого Королевства.