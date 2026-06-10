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Регион
10 июня, 03:28

Командиры ВСУ избивают и угрожают оружием своим же солдатам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Российские военные с помощью беспилотника зафиксировали конфликт в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Днепропетровском направлении. Командир угрожал подчинённому оружием и применял физическую силу. Об этом сообщил оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Даниил Темпалов, пишет РИА «Новости».

По словам Темпалова, операторы дронов заметили на улице группу украинских военнослужащих. Между ними завязался разговор, который перерос в стычку. Старший по званию начал избивать солдата и запугивать его пистолетом. Такие инциденты, по словам собеседника агентства, происходят регулярно. Российские бойцы не раз находили на оставленных позициях улики, указывающие на употребление запрещённых веществ украинскими военными. Оператор не исключает, что часть солдат ВСУ действует под воздействием наркотиков.

«Обнаружили живую силу противника на улице. Смотрим с дрона: идёт какая-то подготовка либо разговор. Командиры начинают своих же военнослужащих бить, избивать и запугивать, угрожают пистолетами», — рассказал Темпалов.

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Ранее сообщалось о другом инциденте в украинских вооружённых силах. В Сумской области группа мобилизованных солдат застрелила своего командира роты. Речь идёт о старшем лейтенанте Игоре Сычёве, уроженце Павлограда. Преступление произошло во время несения службы в Глухове. После убийства военнослужащие скрылись с места происшествия. По информации источников в российских силовых структурах, дезертиры укрылись в частных домах местных жителей. Сейчас их местонахождение устанавливают оперативные службы, ведутся поиски.

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Антон Голыбин
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