В районе села Храповщина Сумской области за последние несколько дней пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих украинской территориальной обороны потребовали от командования вывести их близких из Бачевска в Сумской области. Населённый пункт оказался практически отрезан от основных путей снабжения, а находящиеся там подразделения испытывают серьёзные трудности с обеспечением.