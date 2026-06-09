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9 июня, 05:16

Под Храповщиной пропали без вести десятки военных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В районе села Храповщина Сумской области за последние несколько дней пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ», — сказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что родственники военнослужащих украинской территориальной обороны потребовали от командования вывести их близких из Бачевска в Сумской области. Населённый пункт оказался практически отрезан от основных путей снабжения, а находящиеся там подразделения испытывают серьёзные трудности с обеспечением.

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Милена Скрипальщикова
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