В Киеве парень ударился головой при побеге от ТЦК, но скорую ему не вызвали
В Киеве во время принудительной мобилизации мужчина попытался сбежать от сотрудников ТЦК, упал и сильно ударился головой. Однако вызывать ему скорую помощь полицейские отказались. Об этом пишет украинское издание.
В Киеве мужчина ударился головой при побеге от ТЦК. Видео © Telegram / Киев ИНФО
«Мобилизация в Киеве: парень, убегая от полицейских, ударился головой и упал. Женщины требовали вызвать скорую, но полицейские проигнорировали и увели его в машину», — говорится сообщении.
Судьба насильно мобилизованного остаётся неизвестной.
Ранее на Украине сотрудники Николаевского областного военкомата сломали рёбра мужчине во время принудительной мобилизации, а затем 18 дней удерживали его под стражей — до тех пор, пока кости не начали срастаться. По его словам, после того как пострадавший провёл почти три недели в заключении, его сразу же признали годным к военной службе и зачислили рядовым в воинскую часть.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Киев ИНФО