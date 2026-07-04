В Киеве парень ударился головой при побеге от ТЦК, но скорую ему не вызвали

В Киеве во время принудительной мобилизации мужчина попытался сбежать от сотрудников ТЦК, упал и сильно ударился головой. Однако вызывать ему скорую помощь полицейские отказались. Об этом пишет украинское издание.

Ранее на Украине сотрудники Николаевского областного военкомата сломали рёбра мужчине во время принудительной мобилизации, а затем 18 дней удерживали его под стражей — до тех пор, пока кости не начали срастаться. По его словам, после того как пострадавший провёл почти три недели в заключении, его сразу же признали годным к военной службе и зачислили рядовым в воинскую часть.