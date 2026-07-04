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4 июля, 13:36

В Киеве парень ударился головой при побеге от ТЦК, но скорую ему не вызвали

В Киеве во время принудительной мобилизации мужчина попытался сбежать от сотрудников ТЦК, упал и сильно ударился головой. Однако вызывать ему скорую помощь полицейские отказались. Об этом пишет украинское издание.

В Киеве мужчина ударился головой при побеге от ТЦК. Видео © Telegram / Киев ИНФО

«Мобилизация в Киеве: парень, убегая от полицейских, ударился головой и упал. Женщины требовали вызвать скорую, но полицейские проигнорировали и увели его в машину», — говорится сообщении.

Судьба насильно мобилизованного остаётся неизвестной.

Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов
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Ранее на Украине сотрудники Николаевского областного военкомата сломали рёбра мужчине во время принудительной мобилизации, а затем 18 дней удерживали его под стражей — до тех пор, пока кости не начали срастаться. По его словам, после того как пострадавший провёл почти три недели в заключении, его сразу же признали годным к военной службе и зачислили рядовым в воинскую часть.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Киев ИНФО

Наталья Афонина
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