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3 июля, 10:16

Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов

В Минобороны Украины анонсировали проверки ТЦК после жалоб на побои

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

На Украине решили проверить ТЦК в Одессе и Николаеве, где держали мобилизованного с переломом рёбер. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Шкураков. Поводом для внимания стали сообщения о жёстких инцидентах в ходе мобилизационных мероприятий.

«Минобороны инициировало проверки Одесского и Николаевского ТЦК», — сказал Шкураков.

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Ранее сообщалось о случае в Николаевской области, где мужчине нанесли тяжёлые травмы. Мобилизованного с переломом рёбер держали в военкомате 18 дней, пока кости не срослись. Не менее ужасающие ситуации происходили и в Одессе, где сотрудники ТЦК бусифицировали собаку, нанеся ей телесные повреждения.

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Полина Никифорова
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