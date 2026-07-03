Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов

На Украине решили проверить ТЦК в Одессе и Николаеве, где держали мобилизованного с переломом рёбер. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Шкураков. Поводом для внимания стали сообщения о жёстких инцидентах в ходе мобилизационных мероприятий.