Унижение, побои и запрет на звонок: В Одессе и Николаеве проверят ТЦК после скандалов
В Минобороны Украины анонсировали проверки ТЦК после жалоб на побои
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На Украине решили проверить ТЦК в Одессе и Николаеве, где держали мобилизованного с переломом рёбер. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Шкураков. Поводом для внимания стали сообщения о жёстких инцидентах в ходе мобилизационных мероприятий.
«Минобороны инициировало проверки Одесского и Николаевского ТЦК», — сказал Шкураков.
Ранее сообщалось о случае в Николаевской области, где мужчине нанесли тяжёлые травмы. Мобилизованного с переломом рёбер держали в военкомате 18 дней, пока кости не срослись. Не менее ужасающие ситуации происходили и в Одессе, где сотрудники ТЦК бусифицировали собаку, нанеся ей телесные повреждения.
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