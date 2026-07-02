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2 июля, 15:30

Граната вместо документов: В Днепропетровской области мужчина взрывным аргументом избежал могилизации

На Украине мужчина бросил гранату в сотрудников полиции и ТЦК, трое пострадали

Обложка © Национальная полиция Украины

Обложка © Национальная полиция Украины

В городе Каменское Днепропетровской области во время проверки военно-учётных документов мужчина привёл в действие гранату. В результате взрыва пострадали три человека: сам виновник, сотрудники МВД и ТЦК. Об этом сообщает Национальная полиция республики.

Взрыв при проверке документов в Каменском. Видео © Telegram / Политика Страны

Всё произошло на месте проверки. Во время оформления документов он достал и бросил гранату. Все трое пострадавших получили тяжёлые ранения и были госпитализированы.

«На месте происшествия работает группа полицейского наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все необходимые условия. Необходимо провести юридическую квалификацию и внесение записей в Единый реестр досудебных расследований», — сообщает полиция.

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Ранее, в Кривом Роге на Украине военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка давно отказалась от воспитания, по решению суда девочка живёт с отцом. Мужчина дважды подавал на отсрочку и дважды получал отказ. Малышку временно забрал к себе дед. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала киевский режим за разрушение человеческих судеб. Она назвала Украину уродливым чудовищем и предрекла вечный позор руководству государства.

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Наталья Афонина
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