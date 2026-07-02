Граната вместо документов: В Днепропетровской области мужчина взрывным аргументом избежал могилизации

В городе Каменское Днепропетровской области во время проверки военно-учётных документов мужчина привёл в действие гранату. В результате взрыва пострадали три человека: сам виновник, сотрудники МВД и ТЦК. Об этом сообщает Национальная полиция республики.

Взрыв при проверке документов в Каменском. Видео © Telegram / Политика Страны

Всё произошло на месте проверки. Во время оформления документов он достал и бросил гранату. Все трое пострадавших получили тяжёлые ранения и были госпитализированы.

«На месте происшествия работает группа полицейского наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все необходимые условия. Необходимо провести юридическую квалификацию и внесение записей в Единый реестр досудебных расследований», — сообщает полиция.