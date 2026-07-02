Граната вместо документов: В Днепропетровской области мужчина взрывным аргументом избежал могилизации
На Украине мужчина бросил гранату в сотрудников полиции и ТЦК, трое пострадали
Обложка © Национальная полиция Украины
В городе Каменское Днепропетровской области во время проверки военно-учётных документов мужчина привёл в действие гранату. В результате взрыва пострадали три человека: сам виновник, сотрудники МВД и ТЦК. Об этом сообщает Национальная полиция республики.
Взрыв при проверке документов в Каменском. Видео © Telegram / Политика Страны
Всё произошло на месте проверки. Во время оформления документов он достал и бросил гранату. Все трое пострадавших получили тяжёлые ранения и были госпитализированы.
«На месте происшествия работает группа полицейского наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все необходимые условия. Необходимо провести юридическую квалификацию и внесение записей в Единый реестр досудебных расследований», — сообщает полиция.
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