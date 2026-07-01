«Позор тебе!»: Мендель отчитала Зеленского за мобилизацию отца-одиночки в Кривом Роге

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X резко раскритиковала бывшего начальника, возложив на него ответственность за действия сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине).

Поводом стала история в Кривом Роге, где во время мобилизации забрали отца-одиночку, в результате ребёнок остался без единственного законного опекуна.

Мендель заявила, что произошедшее вызвало широкий общественный резонанс и стало очередным скандалом, связанным с мобилизацией.

«Государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский!» — написала Мендель.

Напомним, в Кривом Роге военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания три года назад, и по решению суда девочка живёт с отцом. Мужчина дважды подавал на отсрочку и дважды получал отказ. Директор детсада вместе с ребёнком ездила в ТЦК, чтобы добиться освобождения отца. Девочку временно забрал к себе дед.