Отца-одиночку из Кривого Рога мобилизовали, так как экс-супруга не лишена прав

В Кривом Роге мужчину, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь, признали годным к службе и отправили в воинскую часть. Как сообщили в Днепропетровском областном ТЦК, он прошёл военно-врачебную комиссию и мобилизован.

В военкомате заявили, что решение суда о разводе не содержит указания на лишение матери родительских прав, поэтому она также обязана заниматься воспитанием ребёнка. На этом основании мужчине отказали в отсрочке.

При этом директор детского сада, куда ходит девочка, рассказала, что мать не участвует в жизни ребёнка уже три года. Таким образом, фактически отец остаётся единственным опекуном, но юридически это не было оформлено, что и позволило мобилизовать его.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.