Криворожский ТЦК даже после скандала отказывается отпускать отца-одиночку. Его дочь сейчас у деда

Пятилетнюю дочку мобилизованного в Кривом Роге отца-одиночки забрал дедушка. Об этом в личном блоге заявил нардеп Алексей Гончаренко*.

По данным парламентария, ребёнок провёл ночь дома у директора дошкольного учреждения. На следующий день девочку забрал дедушка — отец мобилизованного.

Сам Гончаренко разразился эмоциональным комментарием. Он назвал ситуацию вопиющей и указал на решение суда о расторжении брака, согласно которому ребёнок проживает именно с отцом и находится на его иждивении. По мнению нардепа, это является прямым основанием для предоставления отсрочки от призыва. Действия сотрудников ТЦК он оценил предельно жёстко.

Теперь пожилому человеку предстоит в одиночку ухаживать за несовершеннолетней. Случай вызвал широкий общественный резонанс на фоне продолжающейся насильственной мобилизации.

Напомним, накануне стало известно, что в Кривом Роге военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания три года назад, и по решению суда девочка живёт с отцом. Мужчина числился в розыске, дважды подавал на отсрочку и дважды получал отказ. Директор детсада вместе с ребёнком ездила в ТЦК, чтобы добиться освобождения отца, но безуспешно.

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