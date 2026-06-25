В Кривом Роге сотрудники ТЦК на микроавтобусе сбили мужчину и избили его отца

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину, после чего избили его отца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Кривом Роге сотрудники ТЦК сбили мужчину микроавтобусом и избили его отца. Видео © Украинские СМИ

По информации источника, мужчина получил тяжёлые травмы в результате наезда, а его отец пострадал от рук военкомов.

Ранее в Ровенской области, в городе Сарны, сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана афганской войны, майора в отставке Руслана Фараона, который по возрасту не подлежит мобилизации. Мужчину остановили на велосипеде, увезли в автомобиле, продолжали бить по дороге и в военкомате, после чего с переломом четырёх рёбер, пневмотораксом, черепно-мозговой травмой и следами удушения он попал в больницу.