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25 июня, 15:31

В Кривом Роге сотрудники ТЦК на микроавтобусе сбили мужчину и избили его отца

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину, после чего избили его отца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Кривом Роге сотрудники ТЦК сбили мужчину микроавтобусом и избили его отца. Видео © Украинские СМИ

По информации источника, мужчина получил тяжёлые травмы в результате наезда, а его отец пострадал от рук военкомов.

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Ранее в Ровенской области, в городе Сарны, сотрудники ТЦК избили 61-летнего ветерана афганской войны, майора в отставке Руслана Фараона, который по возрасту не подлежит мобилизации. Мужчину остановили на велосипеде, увезли в автомобиле, продолжали бить по дороге и в военкомате, после чего с переломом четырёх рёбер, пневмотораксом, черепно-мозговой травмой и следами удушения он попал в больницу.

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В Кривом Роге сотрудники ТЦК сбили мужчину микроавтобусом и избили его отца. Обложка © Украинские СМИ

Анастасия Никонорова
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